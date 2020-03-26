Гороскоп на 26 марта: Львам стоит найти способ расслабиться, а Козерогам нельзя забывать про эмоциональный фон

Хотите знать, что вас ждет 26 марта? Эксперты «Апостроф.Лайм» уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно наслаждаться моментом, а кого ждет внезапная удача.

Овен

Просто наслаждайтесь моментами. Сейчас наступает период затишья, после которого вас ждут настоящие приключения. Пока все тихо и спокойно, расслабьтесь и позвольте себе отдохнуть. Не забывайте радоваться мелочам каждый день.

Телец

Тельцов ждет внезапная удача в делах. Идея, которую вы давно забросили, может принести вам неожиданную прибыль. Продумайте все детали и действуйте. И не забывайте о тех, кто трудится вместе с вами. Команда всегда сильнее одного лидера.

Близнецы

Для Близнецов это не самое простое время. Ваши ошибки будут восприниматься вами болезненно, вы можете слишком углубиться в самокритику. Постарайтесь воспринимать все происходящее, как бесценный опыт. И не вините себя.

Рак

Ракам стоит соблюдать особую осторожность во всех разговорах. Вы сейчас легко можете ляпнуть что-то лишнее, о чем позже будете очень сильно сожалеть. Думайте перед тем, как что-то произнести, ведь слово, как говорится, не воробей.

Лев

Все важные дела планируйте на первую половину дня, она будет наполнена положительными вибрациями. Ближе к вечеру стоит заняться чем-то приятным и расслабляющим. Также не забывайте о запланированных делах.

Дева

Вероятен быстрый прогресс в рабочих делах. А вот дома все будет очень плавно, поэтому стоит немного разнообразить рутину. Чтобы ваши близкие не заскучали, устройте семейный ужин. А если живете один, побалуйте себя чем-то вкусным под любимое кино.

Весы

Не упускайте возможностей и действуйте сразу, как только появляется шанс за что-то взяться. Велика вероятность успеха во многих делах, также хорошо пройдут запланированные поездки и встречи с приятными людьми. Помогите друзьям, если они попросят.

Скорпион

Сейчас вы можете случайно выдать чужой секрет. И даже проговориться о своем собственном. Будьте осторожны в диалогах и не спешите делиться информацией. Однако, если вам хочется кому-то открыться, стоит сделать это. Только действуйте вдумчиво.

Стрелец

Для Стрельцов этот период будет расслабляющим и радостным. Вас ждет долгожданный отдых и приятные новости. Также сейчас вы можете начать планировать отпуск или какую-то поездку. Близкие будут поддерживать вас в начинаниях.

Козерог

В чем-то вам будет однозначно везти, а в каких-то делах, наоборот, ждут препятствия. Позитивные вибрации можно будет ощутить, если самостоятельно на них настроиться. Ваш эмоциональный фон сейчас чрезвычайно важен, займитесь им.

Водолей

Для представителей этого знака день будет неудачным в финансовом плане. Водолеев ждут материальные проблемы, вероятна потеря крупной суммы денег. Внимательно следите за своими вещами, сейчас у вас легко могут что-либо украсть.

Рыбы

Вы сможете открыть в себе новые способности, о которых ранее и не подозревали. Даже дела, которых вы боитесь, будут даваться вам с легкостью. Планы снова придется корректировать, но это не слишком вас огорчит.

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