21-летняя красотка умерла от коронавируса: фото самой молодой жертвы болезни в Британии

Хлоя Миддлтон – 21-летняя девушка из Хай-Уикома, Бэкингемшир, Великобритания, скончалась из-за коронавируса COVID-19.

Об этом написало известное издание Sky News.

Уточняется, что девушка является самым молодым пациентом с коронавирусом, которая умерла из-за болезни. При этом ранее никаких существенных проблем со здоровьем у нее не было.

«Всем людям, которые думают, что это просто вирус, подумайте еще раз. Этот вирус унес жизнь моей 21-летней дочери», — написала в соцсетях ее мать, Диана Миддлтон.

В то же время ее тетя Эмили Мистри призвала людей слушать рекомендации специалистов по поводу пандемии коронавируса.

«Реальность вируса только разворачивается на наших глазах. Пожалуйста, придерживайтесь государственных рекомендаций. Защитите себя и защитите других! Не вирус распространяется, а люди распространяют вирус. Жизнь, какой мы ее знаем, кардинально изменилась, если мы все не будем действовать сейчас, чтобы защитить себя и других, дольше будут продолжаться эти беспорядки и страдания… Покойся с миром, Хлоя. Пока мы не встретимся снова», — написала женщина.

Как сообщал «Апостроф», ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что правительство вводит строгие правила передвижения. В Британии уже закрыли все пабы, рестораны и кафе, зараженных на территории королевства больше 8000 человек, умерло – больше 400.