Из тюрьмы — в шикарную палату: у Кличко отличились заявлением про VIP-лечение от коронавируса, видео

12

Приказ для медицинских учреждений Киева об особых условия для «особых пациентов» направлен на обустройство мест для лечения заключенных.

Об этом в эфире ток-шоу «Эхо Украины» на канале «Прямой» рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

«Конечно, мы сообщим правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ (и в СМИ в том числе). Ибо приказ для ограниченного круга лиц и он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. Имеется в виду — людей, отбывающих наказание в тюрьмах или специальных изоляторах. Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест для людей, отбывающих сегодня срок лишения свободы. Они также имеют право на лечение и им такое лечение надо обеспечить», — заявил Поворозник.

На замечание журналиста об особых условиях лечения, указанных в приказе, чиновник ответил: «Это требования соответствующих министерств».

Такими словами заместитель председателя КГГА опроверг информацию СМИ, что палаты обустроят для VIP-персон: чиновников и бизнесменов.

Как сообщал «Апостроф», депутаты и чиновники в Александровской больнице в Киеве, где лечат зараженных коронавирусом, требуют улучшенных условий.