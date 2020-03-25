Фейковая информация: президент «Динамо» ответил на слухи о новом тренере

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о том, что новым главным тренером клуба станет наставник «Зари» Виктор Скрипник.

Слова Суркиса приводит пресс-служба киевского клуба.

«Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация», — сказал Суркис.

Также президент «Динамо» заявил, что его брат Григорий не был госпитализирован из-за коронавируса.

«Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом — такая же ложь», — добавил босс бело-голубых.

Напомним, что после 23 туров «Заря» и «Динамо» делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. В этом сезоне «Заря» обыграла «Динамо» в Киеве со счетом 2:1, а в Харькове команды разошлись миром — 2:2.

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» попал в лицо своей девушке туалетной бумагой.