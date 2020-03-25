Пятая смерть и десятки новых случаев: свежая карта распространения коронавируса в Украине

По состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 146 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Случаи заболевания зафиксированы в 16 областях и Киеве. Также 7 заболевших людей в оккупированном Россией Крыму.

Один человек, которому первому поставили диагноз COVID-19 в Украине, излечился. А 5 людей умерли.

Напомним, утром 25 марта в стране было 113 инфицированных человек.

Как сообщал «Апостроф», в среду, 25 марта, в Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19.

Отметим, что в Кабинете министров подготовили ряд мероприятий, которые усилят режим карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине.