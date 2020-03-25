Пиар на жертвах коронавируса: Россия отличилась «помощью» Италии, фото и видео

В сети обсуждают помощь Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19 от России, которая по традиции все делает показательно и на камеры.

Об этом сообщает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей Twitter-странице.

«Итальянская ЛаСтампа (местное издание La Stampa — «Апостроф») говорит, что 80% российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом может быть совсем или почти бесполезной и непригодной к реальным потребностям. Если так, то это или некомпетентность или чистый пиар. Себе помогают, а не Италии», — написал он.

Также в интернете разместили кадры на которых видно, как россияне доставляют помощь в Италию.

«Можно было самолетами прямо в Бергамо направить «помощь», но Русня прилетела в Рим и теперь через всю Италию едет конвоем под камеры — пиар», — прокомментировали ситуацию в сети.

Как сообщал «Апостроф», в Италии за 25 марта коронавирусом заразились 3 491 человек, а погибли 683 человека.