Легендарный спортсмен и киноактер получит сказочную сумму благодаря секс-скандалу

Знаменитый рестлер и киноактер Халк Хоган получит 110 миллионов долларов от радиостанции Cox Radio, из-за которой в 2012 году интимное видео с его участием попало в сеть.

Об этом сообщает MSN.

На видео Хоган был с Хизем Клем, женой его бывшего друга. При этом спортсмен выкрикивал расистские лозунги, которые привели к его увольнению из WWE — компании, которая занимается проведением турниров по рестлингу.

Кроме того, рестлер отсудил 31 миллион долларов от сайта Gawker, на котором и появилось интимное видео.

66-летний Хоган считается самым узнаваемым рестлером в истории этого вида спорта. С 1982 года спортсмен снимается в кино. Хоган снялся в таких известных фильмах, как «Рокки 3», «Коммандо из пригорода», «Крутой Уокер», «Гром в раю» и других.

Ранее сообщалось, что министр культуры времен Януковича принуждал к интиму Ольгу Полякову.