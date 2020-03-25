В Конотопе умерла женщина с коронавирусом: первые подробности

В среду, 25 марта, в Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.

Об этом сообщает мэр Конотопа Артем Семенихин на своей Facebook-странице.

В Сумской области скончалась от COVID-19 76-летняя женщина. Отмечают, что она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Только что стало известно, что женщина, у которой конотопские медики сегодня диагностировали коронавирус — умерла. Ждем результатов вскрытия», — сказал Семенихин.

Известно, что она проживала в селе Казацкое Конотопского района.