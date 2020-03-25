Нельзя закрывать страну на ключ: Тимошенко высказалась о карантине в Украине

Заседание Верховной Рады в субботу может пройти на открытом воздухе, возможно во дворе здания парламента, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, на заседание могут вынести принятие закона о распродаже земли. «Батькивщина» будет выступать категорически против. При этом будет предлагать системные шаги, необходимые для противодействия распространению эпидемии, защиты здоровья людей и одновременно стимулирования развития экономики.

«Мы не можем закрыть страну на ключ. Украина должна жить. Карантин необходим, но прежде всего относительно «групп риска» — людей, которые вернулись домой из-за границы, пожилых граждан, пенсионеров, больных, имеющих хронические заболевания и ослабленный иммунитет и тому подобное. Здоровые украинцы должны иметь возможность работать, безусловно с обеспечением их надлежащей санитарной защиты. Мы должны защитить людей и от эпидемии, и от экономического кризиса — позаботившись о том, чтобы они получали зарплату, а пенсионеры — пенсии. Мы надеемся, что предложения «Батькивщины» будут поддержаны всеми политическими силами», — заявила Тимошенко.