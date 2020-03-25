Российский хоккеист понес серьезное наказание за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление наркотиков.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

2 ноября 2019 года Дьяков прошел допинг-тест, который показал положительный результате. В пробе россиянина был обнаружен бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина. Клуб «Адмирал», за который выступал Дьяков, расторг с ним соглашение.

Позже выяснилось, что Дьяков употреблял запрещенное вещество в не соревновательный период. Также он признался в употреблении наркотиков, поэтому его дисквалификация составила 15 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться на лед в феврале следующего года.

Ранее сообщалось, что российская чемпионка попала в скандал из-за слов про перенос Олимпиады-2020.