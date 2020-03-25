Чрезвычайная ситуация в Украине: почему этого не надо бояться

Режим чрезвычайной ситуации, который ввели в Украине, существенно отличается от чрезвычайного положения.

Об этом говорится в разъяснениях объединения «Армия Информ».

Так, разница состоит в том, что чрезвычайное положение предусматривает жесткое ограничение прав граждан – в частности, по свободе перемещения, а также предусмотрена возможность изъятия имущества. В то же время чрезвычайная ситуация касается властных структур и государственных служб, которые в данном случае, могут быть задействованы в борьбе против пандемии.

«В таком режиме часть страны живет долгое время, поэтому большинство жителей не ощутит изменений… Объявление чрезвычайной ситуации на территории Украины лишь подтверждает то состояние, в котором мы живем сегодня (закрытие общественных заведений, ограничение передвижения и т.д.). Жизнедеятельность страны не испытает особых изменений», — отмечают волонтеры.

Уточняется, что в режиме ЧС, в частности, люди, которые теряют работу, могут получить субсидии. Для этого следует зарегистрироваться в центре занятости. Также волонтеры подчеркнули, что власть должна обеспечить условия для жизни и здоровья населения – доступ к воде, продуктам питания, предметам первой необходимости, лекарствам, коммунальным услугам и т.д.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Кабинете министров было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации. Также в стране на месяц продлили карантин.