Привыкли к роскоши: в больнице Киева подняли «бунт» VIP-пациенты, подхватившие коронавирус

Депутаты и чиновники в Александровской больнице в Киеве, где лечат зараженных коронавирусом, требуют улучшенных условий.

Об этом сообщает журналист и общественный деятель Назар Приходько на своей Facebook-странице.

Для так называемых VIP-персон из «Куршавельской группы» (чиновники и бизнесмены, которые отдыхали на курорте, где зафиксирована вспышка коронавируса) ординаторские переоборудуют на специальные палаты VIP. Это связано с тем, что люди с «элитного класса» не хотят селится в палаты по два-три человека, а требуют одиночные помещения со всем оборудованием и комфортом.

Также чиновников и бизнесменов возмущает, что у них не находится медперсонал на постоянной основе. Хотя инфекционистов и вирусологов в Украине очень мало, отметил Приходько, а в университеты не набирали студентов на такую специальность последние 5 лет.

По словам журналиста, за последнее время в Александровскую больницу поступили еще трое «VIP-персон» с Обуховского района Киевской области:

Александр Желтан из Козина. Владелец десятков компаний. Был бизнес-партнером одиозного Игоря Кононенко и фигурировал в скандале с отводом земельного участка посреди дорожной развязки в Киеве под СТО. Раиса Манжола — владелица сети ресторанов «Mastergood». София Полищук — ей 19 лет, но проживает она по тому же адресу, что и один из владельцев «Андрушивского маслозавода», гражданин РФ Армен Меликян.

Как сообщал «Апостроф», по последним данным, в Киеве зафиксировали еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.