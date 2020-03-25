Забирают у конкурента: «Динамо» определилось с новым главным тренером

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник по окончании сезона возглавит киевское «Динамо». При этом нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко вернется на должность спортивного директора клуба.

Об этом сообщил журналист Олег Ящук в сториз своего Instagram.

«Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит «Динамо». Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции при участии Скрипника, Григория и Игоря Суркисов. Алексей Михайличенко знает о возможной рокировке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в Динамо. Скорее всего, на должности спортивного директора», — написал Ящук.

Стоит отметить, что после 23 туров «Заря» и «Динамо» делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. В этом сезоне «Заря» обыграла «Динамо» в Киеве со счетом 2:1, а в Харькове команды разошлись миром — 2:2.