В Кременском районе медиков будут подвозить к месту работы

25 марта состоялось заседание районной комиссии по вопросам техногенно — экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством и. о. председателя Кременской райгосадминистрации Владимира Позняка.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА

На заседании речь шла о дополнительных противоэпидемических мерах, которые необходимо принять в районе с целью минимизации риска заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID — 19.

В частности, на выполнение протокола КМУ от 23.03.2020 № 10 принято решение о введении субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности, режима работы из расчета один посетитель на 10 кв. метров площади торгового (операционного) зала при условии соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра с установкой специальных отметок.

Следующий вопрос, который обсудили на заседании, — это проведение дезинфекционных мероприятий в транспортных средствах общественного пользования, на вокзалах, станциях, в других помещениях, где находятся пассажиры. Как сообщил мэр Кременной Юрий Прокопенко, пока автобусная регулярная перевозка на пригородных маршрутах не производится из-за отказа перевозчиков, поэтому на городском штабе принято решение исключить из объектов для проведения дезинфекции остановки общественного транспорта.

Отсутствие транспортного сообщения, в том числе междугородного, привело к ситуации, когда медицинские работники не могут добраться до места работы. По этой причине на комиссии принято решение о выделении средств из районного бюджета на перевозку медицинских работников в районную больницу.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья Украины, в течение суток 25 марта в Луганской области выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Также в ходе заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС начальник Кременского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Андрей Павлов акцентировал внимание всех присутствующих на сохранении экосистем от пожаров. Особенно, речь идет о так называемой уборке приусадебных участков, так как выжигание сухой растительности в ветреную сухую погоду становится причиной пожаров, количество которых в последние дни снова увеличилось.