Американский врач назвал витамин, способный спасти от коронавируса

Витамин D имеет свойства понижать риск заражения коронавирусной инфекцией для уязвимых групп населения.

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Такое заявление в интервью американскому телеканалу Fox News сделал экс-глава Центра контроля и профилактики заболеваний США доктор Том Фриден.

По словам ученого, прием этого витамина позволяет повысить сопротивляемость организма к COVID-19.

«В то время как мы участвуем в разработке эффективных методов лечения и вакцины против COVID-19, люди стремятся снизить риск заболеть. Одна вещь, которая может помочь, так же очевидна, как солнце на небе, и так близко, как ваша аптечка. Это витамин D», — отметил он.

Отметим, что полный текст интервью ученого еще не опубликован. Пока он лишь анонсировал его в своем Twitter.

Напомним, что украинских ученых, которые занимались разработкой тестов для выявления коронавируса COVID-19, отправили в отпуск за свой счет.