Житель Попаснянского района украл у пожилой соседки икону из полотна, удлинитель и три бутылки с настойкой

Попаснянским отделом Лисичанской местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя Попаснянского района по факту открытого хищения чужого имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА

Попаснянским отделом Лисичанской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное повторно).

Досудебным расследованием установлено, что около 16.00 13 января 2020 38-летний местный житель пгт. Тошковка, Попаснянского района Луганской области, ранее судимый за корыстные преступления, находясь в квартире у своей соседки, которая является лицом преклонного возраста и инвалидом с детства, руками схватил последнюю за одежду, перетащил в зал, где с силой бросил ее на диван, с которого потерпевшая упала на пол, ударившись головой, чем нанес телесные повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы и завладел иконой из полотна, удлинителем и тремя бутылками с самодельной настойкой.

Преступника сразу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Попаснянским отделом Лисичанской местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины.

Справка: санкция ч. 2 ст.186 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.