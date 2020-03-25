СМИ: Житель Луганщины, заболевший коронавирусом, встречался с Шаховым

В Луганской области есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Как уже ранее сообщали СМИ, мужчина находится в инфекционном отделении Рубежанской городской больницы.

По данным издания «Сегодня в Северодонецке«, заболевший — предприниматель, который 12 марта встречался с народным депутатом Сергеем Шаховым.

Сергей Шахов — член группы «Доверие», мажоритарщик из Луганской области. 17 марта в официальных сводках МОЗ Украины говорилось о первом заболевшем в Киевской области. Все, что было известно, что это 44-летний мужчина (как и Шахов). Сам нардеп, который с 8 по 11 марта был во Франции на горнолыжном курорте Куршевель, сначала отрицал диагноз. Но в тот же день подтвердил заболевание, написав об этом пост в соцсети.