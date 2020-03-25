В ОРЛО спустя шесть дней подтвердили аварийную ситуацию на Алчевском меткомбинате

19 марта на «национализированном» Алчевском меткомбинате, расположенном на временно неподконтрольной территории Луганщины, произошло обрушение фрагмента газопровода обратного коксового газа. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщают местные ресурсы.

«В четверг, 19 марта на филиале №12 ЗАО «Внешторгсервис» в г. Алчевске в результате частичного обрушения консольной части опорной колонны в цехе улавливания коксохимического завода произошло обрушение фрагмента газопровода обратного коксового газа», — сказано в сообщении.

В настоящий момент проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые должны завершиться в течение двух суток. Заявлено, что все цеха работают в штатном режиме.