Коронавирус атаковал еще четыре области Украины: Минздрав сделал важное заявление

По состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев коронавируса, первые случаи инфицирования обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки, в Украине зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, сейчас в стране 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Коронавирус зафиксировали в таких регионах:

Волынская область — 1 случай (выявлено за последние сутки);

Запорожская область — 2 случая (обнаруженные за последние сутки)

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный) случаев;

г. Киев — 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)

Киевская область — 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)

Львовская область — 2 случая;

Луганская область — 1 (выявлено за последние сутки)

Одесская область — 1 (выявлено за последние сутки)

Тернопольская область — 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

Черновицкая область — 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

Черкасская область — 1 случай.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал «Апостроф», из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.