Резников: Решение о создании Консультативного совета 25 марта приниматься не будет

25 марта участники Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе не будут создавать Консультативный совет.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексей Резников, распространенный Офисом президента.

«ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании не может быть подписано физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они сегодня продолжаются «, — сообщил Алексей Резников.

Резников отметил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, встреча в среду пройдет в формате конфколл — видеосвязи.

На повестке дня — прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированных Россией территории Украины.