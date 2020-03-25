Горсовет Северодонецка обратился к предпринимателям с предложением начать производство медицинских масок

Одна из серьезных проблем, которая есть на сегодня в организации карантинных мероприятий в Северодонецке — отсутствие в продаже медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Поэтому городской совет обращается к предпринимателям города, гражданам, с призывом подать предложения по организации изготовления таких масок в городе. Городской совет готов закупить эти изделия для нужд городских больниц, бюджетных учреждений, для обеспечения социально незащищенных категорий. Возможно содействие в налаживании производства. Просим обращаться с предложениями 4-44-11, 4-50-76, e-mail: trade@sed-rada.gov.ua (отдел торговли и защиты прав потребителей)», — сказано в сообщении.