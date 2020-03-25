«ЗооКонтроль» проведет кампанию по вакцинации и стерилизации бездомных собак в Северодонецке

С 25 марта в Северодонецке начнется кампания по стерилизации и прививки от бешенства бездомных собак.

Средства на это выделены Северодонецкой городским советом. Планируется обработать около 100 животных, сообщает пресс-служба горсовета

«Их отловят, разместят в специальном карантинном посту, проведут прививки от бешенства, стерилизуют, осуществят индентификацию. После карантина животные вернутся к ареалу проживания. Ветеринарные услуги будет предоставлять общественная организация «ЗооКонтроль»», — сказано в сообщении.

Стерилизация является действенным механизмом уменьшения численности бездомных животных в городе, а вакцинация необходима для предотвращения заболевания людей и животных опасными болезнями.

«Но просьба к жителям — не выпускать в эти дни домашних собак из квартир и дворов без сопровождения. Самовыгул животных запрещен Правилами содержания домашних животных в., Северодонецк. Кроме того, просим сообщать ОО «ЗооКонтроль» по телефону 068-179-29-50 о местах нахождения бездомных собак, это поможет сделать жизнь северодончан безопасным», — призвали в пресс-службе.