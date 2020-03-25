«Боролся» с коронавирусом: в Киеве пьяный водитель отметился дикой выходкой, видео

В Киеве полицейские задержали пьяного водителя автомобиля «Новой почты», который пытался доказать правоохранителям, что не употреблял спиртные напитки.

Как пишет городское сообщество «Киев оперативный», в беседе с представителями полиции неадекватный водитель признался, что выпил 0,7 водки на троих с друзьями. При этом он отметил, что таким образом якобы боролся с коронавирусом.

Инцидент произошел в микрорайоне Корчеватое.

«Иван Васильевич, скорее всего, теперь меняет профессию, потому что быть водителем на «Новой Почте» такие ребятки не могут», — говорится в подписи к видео.

Напомним, что во вторник, 24 марта, в Харькове средь бела дня пьяный водитель «Волги» устроил жуткое ДТП, разбив Citroen.