Когда коронавирус в Украине пойдет на спад: врач дал прогноз

Кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин уверен, что с приходом теплой погоды заболеваемость коронавирусом в Украине пойдет на спад.

Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».

«Вирусы очень быстро мутируют. Будет ли Covid-19 в следующем году и насколько он мутирует – никто не знает. Я считаю, что когда к нам придет постоянная теплая погода, и люди пооткрывают окна и будут часто проветривать свои помещения – риск заразиться ОРЗ вообще будет очень небольшим», — уверен он.

Эпидемиолог уточнил, что люди всегда болели коронавирусными инфекциями, разница только в уровне агрессивности самих вирусов.

«Каждый год, когда у нас в апреле устанавливается постоянная теплая погода, все респираторные заболевания идут на спад. Ожидаю, что произойдет снижение заболевания Covid-19. Мы ведь всегда болели коронавирусными инфекциями. Вопрос в том, насколько они агрессивны», — добавил он.

Подробнее об этом, читайте в материале «Апострофа»: Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани – эпидемиолог.