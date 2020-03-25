В Троицком районе восемь сел остались без газа из-за поджигателей сухостоя

За неделю огнеборцы в Троицком районе 16 раз тушили пожары. Выгорело 29,7 гектаров степи и камыша в пойме реки Уразовка. Из-за поджигателей сухостоя и прошлогодней травы без газоснабжения остались жители восьми сел.

Об этом сообщает издание troyitske.city

«22 марта горела трава возле села Новознаменка. Огонь повредил распределительный газопровод высокого давления «Солонцы-Новознаменка» и теперь 8 населенных пунктов остались без газа. Почти каждый день тушим пожары в пойме реки Уразовка: горит не только камыш, а животные и птицы, которые там живут», — сообщил начальник Троицкого ГУ ГСЧС в Луганской области Александр Терещенко.