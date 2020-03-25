Какие области Украины атаковал коронавирус-«убийца»: актуальная карта

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения смертельным коронавирусом, и ежедневно цифра неумолимо растет.

«Апостроф» публикует актуальную карту распространения вируса по областям.

Так, смертельный коронавирус уже поразил 13 украинских областей и город Киев. По количеству зараженных граждан «лидируют» Черновицкая область — 38 (1 умер), г. Киев — 31 и Киевская область — 22.

В остальных регионах ситуация куда спокойнее, однако ежедневно фиксируются новые случаи заражения.

С начала эпидемии в Украине известно о четырех летальных случаях. Также один человек сумел вылечиться.

Как сообщал «Апостроф», в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.