Коронавирус не пройдет! Сеть повеселили фото «пикантных» лекарств в Украине и России

В сети появилось фото из украинской аптеки, где на витрине было размещено объявление об отсутствии масок и любых дезинфицирующих средств в ассортименте, при этом препараты для «мужского» здоровья там в достатке.

Об этом сообщил крупный украинский Telegram-канал.

«Масок нет. Того, из чего их можно сделать (марля) — тоже. Дезинфицирующих средств нет. Того, из чего его можно сделать (спирт, глицерин) — тоже. Зато есть Эротон», — отметили администраторы каналы.

В то же время в России из-за искусственного дефицита средств дезинфекции, продают альтернативные «способы защиты» – кляпы из секс-шопов, смазанные чесноком.

Никаких научных свидетельств эффективности чеснока от коронавируса, разумеется, нет, а само устройство такого «средства» может привести к повреждениям ротовой полости, что даже увеличивает риск заражения.

«Народная медицина. Теперь коронавирус не пройдёт! Точнее, не войдёт», — подписали фото в одном из российских Telegram-каналов.

О том, как мошенники пытаются обмануть украинцев со средствами от коронавируса, и когда на самом деле появятся лекарства от болезни, читайте в материале «Апострофа»: «Чудо-лекарства» для лохов: как мошенники зарабатывают на коронавирусе.