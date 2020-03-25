На Донбассе «200 бригаду» пополнил боевик по кличке «Дурик»: фото

На Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных группировок Владимир Дураченко 1995 года по прозвищу «Дурик».

Об этом рассказал у себя в Twitter блогер Necro Mancer.

Он уточнил, что причины смерти боевика на данный момент неизвестны.

«Дураченко Владимир Юрьевич «Дурик» (Брянка, 18/03/95) погиб 27/12/19 (обстоятельства требуют уточнения)», — отметил он.

Также он опубликовал скриншот публикации знакомой «Дурика», которая подтвердила его смерть. Она якобы служила с ним в одной группировке боевиков.

О самом боевике известно, что родился он в селе в Луганской области, там же и проживал до начала российской агрессии против Украины, а потом вступил в ряды российско-оккупационных войск.

Как сообщал «Апостроф», ранее в России внезапно скончался атаман боевиков Донбасса Юрий Беляев по кличке «Кот», официальной причиной смерти назвали инфаркт, однако близкие уточнили, что на проблемы с сердцем он никогда не жаловался.