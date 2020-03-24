В Киеве — новые случаи: карта и свежая статистика по коронавирусу в Украине

Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на три человека.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

О новых случаях COVID-19 сообщил вечером 24 марта мэр Киева Виталий Кличко.

Подтверждение было получено из «Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины». Все трое заболевших киевлян — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

В Киеве проводится проверка на коронавирус еще 22 образцов.

Согласно последним данным в лидерах по количеству зараженных остается Черновицкая область. Дальше идут Киев и Киевская область

Как сообщал «Апостроф», вечером 24 марта стало известно про подтвержденный случай заражения коронавирусом у беременной женщины в Ирпене. Ранее болезнь обнаружили у еще одного нардепа — Сергея Рудыка.