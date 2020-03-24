Напоминает Украину: появились фото и видео «карантина» в общественном транспорте Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обьявил в стране жесткий карантин и призвал не пользоваться общественным транспортом, но в Лондоне, подобно Киеву, произошел транспортный коллапс.

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Об этом сообщает Klymenko Time в Telegram.

Мэр Лондона Садик Хан призвал закрыть всю «подземку» — иначе, мол, в столице начнется мор. Ученые Оксфорда официально предупредили, что половина населения Великобритании может заболеть коронавирусом Covid-19.

«Вчера правительство Великобритании еще призывало граждан ограничить перемещения только крайней необходимостью. Но, видимо, времена законопослушных подданных ушли безвозвратно с распадом Британской империи, когда вместо тюрем преступников отправляли осваивать дальние дикие земли с аборигенами-людоедами. Сейчас лондонцы и гости столицы в отношении к карантину и решениям властей ничем не отличаются от киевлян. При чем, судя по фото, в Лондоне похожая с нашей ситуация с обеспечением масками», — говорится в сообщении.

К слову, в течение последних суток в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса. Это наибольший рост с начала эпидемии в стране. В общем зафиксировано 423 смерти и более 8 тыс. инфицированных.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Великобритании прогнозируют, что карантин в связи с коронавирусом может продлиться в течение года, чтобы предотвратить перегрузку службы здравоохранения.