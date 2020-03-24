Божье наказание: легендарная российская спортсменка оскандалилась заявлением о переносе Олимпиады

Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала божьим наказанием перенос Олимпиады-2020 на 2021 год из-за пандемии китайского коронавируса.

Слова Хоркиной приводит «Апостроф» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику«, – сказала Хоркина, которая является государственным советником Российской Федерации 3 класса.

Пользователи сети гневно отреагировали на заявление бывшей спортсменки, усомнившись в ее здравом уме.

«Что ты несёшь».

«Так она всю жизнь за счет государства живет, пол жизни на сборах, вторую жизнь в кресле, откуда мозги то появятся?»

«Они там 100% что-то жрут. Ну не может такого быть».

«Что с ними со всеми не так? Сборище клоунов».

«На мой взгляд, Божье наказание — это то, что Земля носит людей с таким мышлением, как у Хоркиной».

«Православие головного мозга».

«Депутат гд РФ. Сферический. В вакууме. Просто интересно, ей самой как такую ересь нести, норм?»

«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. © Марк Твен».

«В очередной раз убеждаюсь, что в Госдуме сидят посланники дьявола на этой земле. Кошмар, как такими мракобесами можно быть, стыдно за таких нелюдей», — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что в России бывшая теннисистка оскорбила инвалида.