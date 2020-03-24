В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус: вернулся из Египта и долго не обращался к врачам

Во вторник, 24 марта, в 21-й больнице Днепра умер житель Каменского, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Департамент охраны здоровья населения Днепровского городского совета.

Согласно информации, полученной из собственных источников, мужчина был доставлен в критическом состоянии. Он был на отдыхе в Египте. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо, но за медицинской помощью не обращался, пока состояние не стало тяжелым.

Ранее городской голова Каменского Андрей Белоусов писал про первый случай подозрения на коронавирус и призывал горожан соблюдать карантинные меры и при первых признаках ОРВИ обращаться к семейному врачу.

Как сообщал «Апостроф», что 24 марта, на Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревали коронавирус COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер 24 марта официальнозафиксировали 101 случай коронавируса,еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.