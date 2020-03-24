Пошла вторая сотня: обновленная карта распространения коронавируса в Украине

По последним данным вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 101 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

На данный момент у 96 украинцев подтвердился COVID-19, четверо умерли и одному удалось побороть вирус.

Причем, по количеству инфицированных в лидерах остается Черновицкая область, за ней следует Киев и Киевская область. По одному случаю в Житомирской, Донецкой областях и Умани.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал «Апостроф», из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.