Пятый пошел: еще один народный депутат заразился коронавирусом

У пятого нардепа в Верховной Раде Украины, Сергея Рудыка, зафиксировали коронавирус.

Об этом сообщает «4 канал».

«Врач сообщила, что у Сергея Рудика, который сидит в Раде передо мной подтвердился тест на коронавирус, поэтому я отказалась участвовать в эфире (она должна была участвовать в эфире программы» Иду на Вы «-» Апостроф «), я вернулась и сейчас еду домой», — сообщила внефракционный нардеп Виктория Гриб.

Нардеп уточнила, что лично общалась с Рудыком 17 марта.

Также отметим, что Рудик сидит в парламенте рядом с зараженным ранее коронавирусом Сергеем Шаховым.

22 марта Сергей Рудик публиковал видеосообщения, в нем он сообщил о том, что с его здоровьем все в порядке.

Обратим внимание, что Рудик — уже пятый народный депутат, которому диагностировали коронавирус.

Как сообщал «Апостроф», депутат «Слуги народа» Руслан Горбенко, у которого обнаружили коронавирус, в зале Верховной Рады мог заразить не только своих однопартийцев, но и других народных избранников, которые сидели рядом.