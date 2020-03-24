Заседание Рады переносится: источник назвал новую дату

Заседание Верховной Рады, которое планировалось в четверг, 26 марта, переносится.

Как стало известно «Апострофу», фракция СН соберется в пятницу, 27 марта, в районе 12.00-14.00 в Парковом. А заседание ВР запланировано на субботу.

«Обещают выдать перчатки и маски депутатам», — сообщили в СН.

Отметим, что собрание фракции планировалось совместно с президентом Владимиром Зеленским. Так, один из вопросов, который намеревались обсудить — введение уголовной ответственности за спекуляцию на ценах на средства защиты в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал «Апостроф», 17 марта Верховная Рада приняла проект закона, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.