У экс-соратника Януковича заподозрили коронавирус: все подробности

Екс-голова СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на два высокопоставленных источника, одно из них — в правительстве, другое — из близкого окружения Хорошковского.

При этом, ранее эту информацию обнародовал на своей Facebook-странице народный депутат от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.

«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных, — ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу. — Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден».

В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациента.

Отметим, что частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы Хорошковский контактировал с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: «Нет».

Как сообщал «Апостроф», нардеп Украины Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, заявил, что заразился в Украине.

Также у народного депутата Украины Александра Лукашева из «Опозиційна платформа — За життя» обнаружили коронавирус COVID-19.