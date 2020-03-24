Сбил ребенка и протащил под авто: в Киеве произошла страшная трагедия на дороге, фото

На улице Шептицкого в Киеве водитель такси на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Искалеченный малыш находися в реанимации.

Об этом сообщили на Facebook-странице «ДТП.Киев», опубликовав фото с места происшествия.

Как сказано в сообщении, таксист на автомобиле Renault, проезжая пешеходный переход, сбил женщину с ребенком. При этом водитель не сразу затормозил, а несколько метров протащил малыша под автомобилем.

По словам очевидцев, первыми на место происшествия прибыли пожарные, которые ехали с вызова. Приподняв автомобиль, они вытащили ребенка, которого в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

У матери ребенка, которая тоже пострадала вследствие наезда, травмы средней степени тяжести.

Как сообщал «Апостроф», утром 24 марта в Одессе автомобиль влетел в торговый павильон на остановке и загорелся.