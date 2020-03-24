Ученых, разработавших тесты на коронавирус в Украине, «кинули» на деньги: возмутительные детали

Украинских ученых, которые занимались разработкой тестов для выявления коронавируса COVID-19 отпустили в отпуск.

Об этом сообщает биолог и ученая Оксана Пивень на своей Facebook-странице.

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования отправили в отпуск за свой счет.

«Вакцину обязательно разработают, но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не появляется. Это кропотливая и длительная работа. А мы будем ее покупать из-за границы, ну те кто сможет себе это позволить«, — констатировала ученая.

Напомним, не меньше года уйдет на то, чтобы разработать и испытать вакцину от коронавируса COVID-19.

Подробнее про обманы с вакциной от коронавируса читайте в материале «Апострофа»: «Чудо-лекарства» для лохов: как мошенники зарабатывают на коронавирусе.