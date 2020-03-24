Нардеп Новинский передал аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей в Херсонскую область

Благотворительный Фонд Вадима Новинского передал Херсонской ОГА два аппарата искусственной вентиляции легких, а также 200 костюмов профессиональной защиты, масок и защитных очков для врачей, это первая часть гуманитарной помощи, которая передана фондом парламентария для потребностей области.

Об этом народный депутат Вадим Новинский сообщил во время брифинга в Херсоне, который прошел по результатам встречи местной власти с представителями бизнеса региона.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поблагодарил парламентария за помощь. В свою очередь Вадим Новинский сообщил, что в ближайшее время область получит следующую партию гуманитарной помощи, после того как будут закончены закупки.

«Сегодня весь бизнес – и большой, и малый концентрируется, чтобы оказать помощь государству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы передаем местным больницам два современных аппарата искусственной вентиляции легких. Каждый из них рассчитан на два человека, которые могут одновременно проходить процедуру ИВЛ, — фактически, мы привезли 4 аппарата. Надеюсь, они помогут оперативно получить лечение тем, кому оно будет необходимо. Глобально хочется верить, что случаев коронавируса в Херсонской области будет как можно меньше», — сказал Вадим Новинский.

Он также сообщил, что помимо аппаратов ИВЛ для врачей больниц Херсонской области в рамках гуманитарной помощи передаются костюмы и средства защиты.

«Мы привезли 200 костюмов профессиональной защиты, 200 масок и специальных очков. Сегодня как никогда надо беречь врачей, в Италии говорят: берегите своих врачей, медсестер, медицинский персонал, потому что если слягут и они, вас некому будет лечить. Это первая часть помощи, она будет нами продолжена. Мы уже вели переговоры и с главой Херсонской ОГА, и с руководителем областного здравоохранения, чтобы уточнить, что нужно доставить в больницы Херсона и области в первую очередь», — подчеркнул парламентарий.

Вадим Новинский также призвал частный бизнес по возможности внести свой вклад в борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

«Я призываю всех представителей бизнеса в области, и малых, и средних, проявить себя. Этот кризис покажет, кто друг, кто враг, кто помощник, кто вредитель, кто может оказать милосердие, — я всех призываю к тому, чтобы мы проявили свою православную суть помогать друг другу», — предложил Вадим Новинский.