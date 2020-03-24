Луганщина получила 1728 ПЦР и пять тысяч экспресс-тестов, — ОВГА

«Луганщина получила 1728 ПЦР и пять тысяч экспресс-тестов, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях. А также респираторы и защитные костюмы. Сейчас все бригады «скорой помощи» укомплектованы необходимым. Полученные тесты и индивидуальные средства защиты будут распределены между больницами по необходимости », — сообщил председатель областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время брифинга для СМИ, передает пресс-служба ЛОВГА

По его словам, уже на следующей неделе на базе вирусологической лаборатории Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины можно будет проводить тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследования).

«В противодействия распространению коронавирусной инфекции нам начал помогать бизнес. На три базовые больницы дополнительно направлено по 220 000 гривен, Рубежанская городской больница получила 300 000 », — заявил Сергей Гайдай.

Сейчас в Луганской области, в случае необходимости, для лечения пациентов с признаками заболевания COVID-19 могут быть мобилизованы 258 койко-мест в инфекционных отделениях.

Учитывая нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленные еще 20 аппаратов ИВЛ, которые поступят на следующей неделе.

Отвечая на вопрос журналистов, Сергей Гайдай отметил, что при обустройстве инфекционных отделений учитываются потребности специалистов. В частности, он лично приобрел 30 бесконтактных термометров, чтобы обеспечить температурный скрининг на всех пунктах пропуска и блок-постах, а также 10 сенсорных дозаторов для дезинфицирующих средств, которые будут использоваться вместо механических.

Он также проинформировал журналистов об общей эпидемиологической ситуации в области и акцентировал, что никакого подтвержденной подозрения заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на сегодня нет. Несмотря на негативный первый тест, пробы двух человек направлены на повторный анализ. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель временно неподконтрольной территории, вернувшийся из Польши.