В Попасной городской транспорт будет курсировать по сокращенному графику

С целью контроля соблюдения действующего законодательства и ограничений, связанных с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также из-за резкого снижения пассажиропотока, с 24 марта городские автобусы общего пользования будут функционировать по сокращенному графику.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета

№ 101 «Мельница — ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

6-20; 7-35; 8-35; 15-35; 16-35.

Отправление из ВРЗ:

7-00; 8-00; 15-00; 16-00, 17-00.

№ 101а «Мельница — ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

5-55; 6-55; 7-55; 8-55; 14-55; 15-55; 16-55.

Отправление из ВРЗ:

6-20; 7-20; 8-20; 15-20; 16-20.

№ 102 «Интернат — Мельница»

Отправление из Интерната:

6-15; 7-15; 8-15; 15-35; 16-35.

Отправление из Мельницы:

6-45; 7-45; 8-45; 15-05; 16-05.

№ 103 «Интернат — ВРЗ»

Отправление из Интерната:

5-45; 6-45; 7-45; 8-45; 15-00; 16-00.

Отправление из ВРЗ:

6-15; 7-10; 8-10; 15-30; 16-40.

№ 104 «Криница — ВРЗ»

Отправление из Криницы:

6-05; 7-05; 8-05; 9-05; 15-50; 16-50.

Отправление из ВРЗ:

6-35; 7-35; 8-35; 15-10; 16-10.

В субботу и воскресенье в связи с проведением работ по генеральной уборке и обработки дезинфицирующими средствами салонов автобусов, городские автобусные перевозки общего пользования осуществляться не будут.