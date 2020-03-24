Во Франции коронавирус собираются лечить смертельно опасным препаратом: громкие детали

Французская фармацевтическая компания готова передать правительству гидроксихлорохин, который может помочь в лечении коронавируса. Традиционно такое лекарство используют в борьбе с малярией.

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет: хроника 23 марта

Как пишет западная пресса, об этом лекарстве недавно публично говорил президент США Дональд Трамп, который рассказал об успешных исследованиях французских ученых.

В отчете специалистов говорилось, что около 70 процентов пациентов, получавших гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин, показали отрицательный результат на коронавирус уже спустя пять дней.

В свою очередь ученые из Китая отмечают высокую летальность у этого препарата. Во время исследований лечение троих человек прервали из-за перевода в реанимацию, а один пациент умер. Кроме того, еще одному из них перестали давать лекарство из-за тошноты.

Тем временем в США утверждают, что в кризисных ситуациях эту комбинацию лекарств использовать можно. Стоит пятидневный курс лечения всего лишь 12 долларов, что также называют главным преимуществом препарата.

«Вероятно, завтра мы начнем давать лекарство пациентам. Вероятно, у нас будут результаты в ближайшие недели. Как только мы получим результаты, мы сможем произвести и доставить огромное количество доз», — говорят французские фармацевты.

При этом во Всемирной организации здравоохранения отмечают высокую токсичность гидроксихлорохин, но его включили в список на детальное изучение как средства против COVID-19.

Напомним, что мировая экономика может понести тяжелый урон от пандемии коронавируса, который может быть даже большим, чем при кризисе 2009 года.