Бутылки с кровью и мешок на голове: украинка сделала страшное признание о плену у боевиков ДНР

Украинку назвали предательницей родины и обвинили в том, что она передает данные о технике боевиков СБУ. Потому ее и водителя, с которым она выезжала из Горловки, повезли в неизвестном направлении и бросили в подвал.

«В этом подвале было три камеры без окон, но с постоянным светом и видеонаблюдением. И когда уже в соседнюю камеру привели соседа, то он мне сказал, что мы находимся в подвале «МГБ». Он меня успокаивал и говорил, что не переживайте, поскольку вас скоро обменяют. Это был молодой человек 25-27 лет. Я не знала, кто он такой, потому что нам не разрешали с ним общаться. Просто сходила с ума от незнания того, что со мной будет дальше», — поделилась Марина.

Женщину выводили на допросы с моральным давлением. Ее оскорбляли и обзывали, а при этом бил «следователь».

«Но если чего-то не хотела говорить или не могла вспомнить, то он меня отводил в соседнюю комнату, а там уже находились четверо или пятеро людей, которые производили физическое давление. Могли ударить. Кричали и оскорбляли, унижали постоянно», — описала она ужас плена у боевиков.

В камере, где держали пленных, было очень холодно, сыро и постоянно сильно сквозило. Там Чуйкову держали месяц, где она за это время не снимала пальто и сапоги.

«У меня там жил паучок и все тридцать дней я наблюдала, как он вьет паутину. В камере пол был из плитки, которую всю пересчитала. На стенах были пятна, и о каждом из них представляла, что это сова, волк или что-то другое. Просто сходила с ума от незнания того, что со мной будет дальше», — вспомнила Марина.

Также она отметила, что в камере стояли две бутылки по пять литров из-под воды, которые были наполнены мочой и кровью. Вся камера была в грязи и крови, повсюду был разбросан перевязочный материал и окровавленные медицинские перчатки. Было видно, что предыдущий пленник был ранен или его били, после чего ему делали перевязки.

Над женщиной тоже издевались: Марину возили с мешком на голове показывать каким-то людям. О ней снимали видео, в котором рассказывали не правдивую информацию, будто она что-то взрывала.

«Возили меня в «МВД» города Горловки, где показывали местным сотрудникам. Некоторые из них мои знакомые. Это были соседи из нашего дома. До этого даже и не знала, что они там работают. Но никто за меня не заступился и не собирался защищать», — рассказала Марина.