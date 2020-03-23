Было подозрение на коронавирус: новые подробности о поезде из Риги, который остановили в Киеве

У нескольких пассажиров из поезда «Рига-Киев», который был остановлен на вокзале в Киеве, было обнаружено подозрение на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке», – говорится в сообщении.

Все результаты тестов оказались негативными. После их получения пассажиров поезда начали выпускать из вагонов, которые были закрыты на протяжении нескольких часов.

В пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что в поезде всего находилось около 650 человек. Проверка проводилась силами пограничников и медиков. Всем пассажирам измеряли температуру и опрашивали. Несколько человек по результатам проверки были направлены на прохождение дальнейших тестов.

Как ранее сообщал «Апостроф», в понедельник, 23 марта, в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом.