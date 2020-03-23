Коронавирус в Донецке? Появились тревожные данные о вспышке вируса на Донбассе

На оккупированной территории Донбасса в больницы привозят людей в тяжелом состоянии, но тестов на коронавирус нет.

Об этом сообщает ресурс «Информационное сопротивление«.

По неофициальной информации, в ночь на 19 марта в одно из медучреждений в оккупированном РФ Донецке привезли женщину 1986 года рождения якобы с ОРВИ. Отмечают, что ее состояние ухудшилось и через сутки она скончалась.

По предварительным данным, после вскрытия тела стало ясно, что причиной смерти женщины стал коронавирус. Легкие у пациентки были черные, что свидетельствует о их воспалении.

«В инфекционных отделениях Пролетарского, Куйбышевского и Калининского районов Донецка уже находятся более 30 человек с явными симптомами коронавируса (высокая температура, сухой кашель и одышка). Однако этот диагноз им не ставят. Отделения бывшего Донецкого областного противотуберкулезного диспансера и Донецкого городского туберкулезного диспансера полностью забиты больными с диагнозами «двусторонняя пневмония» и «туберкулез». При этом у большинства из них признаки заболевания на короновирус», — отмечает источник в так называемом «Минздраве ДНР»

Врачи не могут подтвердить или опровергнуть опасный диагноз, поскольку тестов на коронавирус нет. Для диагностики используют тесты на туберкулез и грипп, 70% из которых дают отрицательный результат. Медики считают, что это косвенно указывает на короновирус.

Кроме тестов, в больницах на оккупированных территориях нет защитных костюмов, средств дезинфекции, медицинских препаратов, а также аппаратов ИВЛ. Медсестры перед страхом заражения массово увольняются, что спровоцировало острую нехватку персонала для борьбы с болезнью.

Также плачевная ситуация и у боевиков, которые участвуют в боевых действиях. После медосмотра у многих обнаружили признаки коронавируса, туберкулеза и гриппа. Их немедленно госпитализировали, однако, по словам врачей, если в ближайшее время не завезут тесты для определения короновируса, не создадут условий для локализации и лечения заболевших, то эпидемия может «убить» всех боевиков, которые «защищают ДНР». Также отмечают, что специалисты-медики приезжают к ним редко.

Подробнее о вспышке коронавируса на Донбассе читайте в материале «Апострофа»: Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.