В Украине отложили призыв в армию: названы сроки

Президент Украины Владимир Зеленский перенес на месяц вперед весенний призыв в Вооруженные силы.

Об этом сообщаю на сайте главы государства.

Гарант подписал соответствующий указ №103/2020 от 23 марта. Теперь из-за вспышки коронавируса в Украине вместо апреля-июня призыв состоится в мае-июле 2020 года.

Этим документом президент внес изменения в свой предыдущий указ от 16 января «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Как сообщал «Апостроф», в рядах военнослужащих Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Информацию о возможном заражении украинского военного из 30 механизированной бригады ВСУ разогнали российские источники, и это было очередной провокацией против Украины.