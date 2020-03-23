Чем лечат коронавирус в Италии: профессор назвал препараты и описал схему приема

В Италии при лечении коронавируса используют подход Всемирной организации здравоохранения, основанный на использовании ингибиторов протеазов, а также препаратов Remdesivir и Tocilizumab.

Как сообщает «Апостроф», об этом изданию «УНИАН» заявил научный директор Национального института инфекционных заболеваний имени Лазаро Спалланцани, профессор Джузеппе Ипполито.

«Сейчас мы не знаем, работает ли она. По программам лекарств последней надежды (использование лекарств, которые не упоминаются в инструкциях по применению) мы используем Remdesivir и Tocilizumab. Также у нас в Институте проводятся два рандомизированных контролируемых исследования по Remdesivir», — отметил он.

При этом использование определенного типа лекарств зависит от пациента, уточнил профессор.

«Все зависит от пациента. Вначале лечения мы используем Kaletra (Lopinavir/Ritonavir) как оригинал или как дженерик», — сказал он.

По словам Ипполито, пациенты со случаями средней тяжести не требуют госпитализации, а вот пациентам в интенсивной терапии нужно две-три недели механической вентиляции.

Также он добавил, что интенсивный уход нужен около 10-15% больным. Также профессор отметил, что в Италии очень старое население.

Напомним, что врач из Великобритании Клэр Герада, которая вылечилась от COVID-19, рассказала о симптомах болезни.