Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали ответ

Не меньше года уйдет на то, чтобы разработать и испытать вакцину от коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью воскресной программе BBC «Шоу Эндрю Марра» заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать», — отметил Райан.

По его словам, прежде всего необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.

«Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех», — сказал он.

Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.

Подробнее о том, когда удастся справиться с коронавирусом, читайте в материале «Апострофа»: Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.