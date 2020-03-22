Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали ответ

Не меньше года уйдет на то, чтобы разработать и испытать вакцину от коронавируса COVID-19.
Об этом в интервью воскресной программе BBC «Шоу Эндрю Марра» заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать», — отметил Райан.
По его словам, прежде всего необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.
«Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех», — сказал он.
Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.
Подробнее о том, когда удастся справиться с коронавирусом, читайте в материале «Апострофа»: Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.