Под Киевом произошло масштабное ДТП с множеством пострадавших: фото

В воскресенье, 22 марта, на автотрассе Киев — Харьков микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, который остановили сотрудники полиции. Семеро пострадавших.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, опубликовав фото с места происшествия.

Как сказано в сообщении, ДТП произошло в 5.40 утра на 76 километре трассы Киев-Харьков.

«По предварительным данным, сотрудники полиции, которые несли службу по обеспечению безопасности движения, остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, где не горел один из габаритных огней. В это время водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который двигался сзади, совершил столкновение», — сообщили в полиции.

От удара грузовой автомобиль перевернулся и частично повредил ступени и навес стационарного поста полиции. В результате ДТП пострадали оба водителя и 5 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все они доставлены в больницу.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа Березанского отделения полиции, медики. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Апостроф», в Киевской области на Новообуховском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.