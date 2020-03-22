Сколько заболевших коронавирусом в Киеве: в Минздраве уточнили данные

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что коронавирус в Украине зафиксировали в 47 человек, а в Киеве у 6.

Об этом он сказал на брифинге.

«Случай с 7 подтвержденным инфицированием в Киеве… Мы (Центр общественного здоровья МЗ — «Апостроф») Говорим о 6 случаях, киевская городская власть — о 7. Это седьмой случай, который был повторно подтвержден в Киевской городской лаборатории, но диагноз и исследования по этому пациенту были сделаны в Мюнхенской лаборатории, через частную лабораторию сообщили нам и мы его зафиксировали на день раньше», — сказал Ляшко.

По его словам, никаких разногласий в официальных данных о количестве инфицированных в Украине нет.

«Общее количество — 47 лабораторно подтвержденных на территории Украины — стабильное, количество случаев по Киеву у нас одинаковое, на национальном уровне и в Киеве. Возник только один дисбаланс по одному случаю — Киев по нему отчитывается позже, поскольку они (местные власти — «Апостроф») ждали повторного подтверждения в своей лаборатории», — сказал он.

Как сообщалось, ранее в Черновицкой области 25 человек заразились коронавирусом. Среди этого числа больных — 8 детей и 14 женщин.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале «Апострофа»: Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.